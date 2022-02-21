大陸國家統計局21日公布最新統計，1月份70個大中城市房價年增率縮窄至2.3％，漲幅續創2015年12月以來新低。若以月增率0.1％來看，則扭轉前三個月跌勢。

路透報導，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數月增率上漲的有28個，上月為15個；持平3個，上月為5個；下跌39個，上月為50個。

統計局城市司首席統計師繩國慶稱，1月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格較上月降幅相對減弱，年增率來看則呈現總體回落。

1月，一線城市新建商品住宅銷售價格年增率4.4％，漲幅與上月相同；二手住宅升4.1％，漲幅比上月回落1.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲2.5％和1％，比上月分別回落0.3和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格升0.5％，比上月回落0.4個百分點；二手住宅按年跌0.7％。