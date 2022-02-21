台中港引水人落海無生命徵象 送醫搶救中 13:322022/02/21 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港一名引水人外接曉洋輪時不慎落海，被救起時已無意識，緊急送童綜合醫院，目前仍在搶救中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海，被救起時已無意識，緊急送童綜合醫院，目前仍在搶救中。 航管中心指出，上午11時許接獲通報，距離南防坡堤271度1.48海浬(領港站)有人落海待援，鍾姓引水人被救起時已無意識，引水船送抵工作船碼頭，並由救護車送往醫院搶救中。 院方指出，傷者送達急診時，人已經無呼吸心跳，目前仍在急救中。 基隆港工人無故落海 港警奮不顧身跳入救人 防引水人染疫 雲林麥寮工業港加強防疫 #台中港 #引水人 #落海 #搶救中 #鍾姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斷開高雄港群聚 引水人疑登船染疫 04:102022/02/11 焦點要聞 澎湖汽車自撞路樹車頭全爛 7人受困搶救中 17:062022/02/02 社會 比長榮海運更羨慕 這行業「水上漂」月入80萬 11:482022/02/08 生活 宜蘭捕鰻苗膠筏遭浪打翻3船員落海 1溺斃2獲救 07:472022/02/10 社會 嘉義高中學生疑墜樓 送醫搶救不治 14:342022/02/18 社會 5次應篩未到 高雄港染疫引水人 航港局再罰20萬 04:102022/02/09 生活新聞 高雄港引水人傳確診 曾接觸40艘船 陳其邁14：30說明 12:442022/02/06 生活 確診「引水人」五度通知PCR都不到 高巿府擬重罰30萬 15:142022/02/06 生活 引水人染疫恐使高雄港停擺？航港局急澄清 15:512022/02/07 生活 不當高雄確診引水人翻版 麥寮工業港祭嚴格SOP加強防疫 17:092022/02/07 生活 高雄消防無人機搶救溺水 下秒「猛墜水中」消失眾人尷尬 23:332022/01/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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