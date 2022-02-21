台中港58歲鍾姓引水人21日外接曉洋輪時不慎落海，被救起時已無意識，緊急送童綜合醫院，目前仍在搶救中。

航管中心指出，上午11時許接獲通報，距離南防坡堤271度1.48海浬(領港站)有人落海待援，鍾姓引水人被救起時已無意識，引水船送抵工作船碼頭，並由救護車送往醫院搶救中。

院方指出，傷者送達急診時，人已經無呼吸心跳，目前仍在急救中。