警察在縣府值勤看電視惹議，遭質疑是「涼缺」。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

縣府在值勤台下，裝設小型電視。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣警局保安隊為維護機關安全，每天晚上6點到翌日早上8點，派警員在縣府大樓值勤；卻有民眾質疑，值勤警員在滑手機、看電視，還有巡邏員警到訪聊天，簡直是月領5到8萬元的高級保全。

南投縣政府大樓，原本由縣府人員輪流值夜，但曾經發生大樓被噴漆事件，後來，就由縣警局保安隊派員在1樓大門入口處，夜間輪流值勤，每班4到6小時；由於防疫考量，縣府其他出入口都封閉，僅留大門可進出，而且，非上班時間有門禁管制，沒有門禁卡無法進入。

最近，有民眾晚間途經縣府，發現值班警員在滑手機、看電視，還有人在看書，簡直太爽了，因而質疑警察在縣府值勤，簡直是涼缺。

縣警局保安隊副隊長陳龍進表示，由於同仁每值勤時間長達4到6小時，期間少有人出入，勤務相對單純，因此縣府體恤同仁，在值勤台下方裝設小型電視，在不影響安全的前提下，同仁可以觀看新聞報導掌握時事；因為現在是科技時代，手機有時也用於處理公務，如果不是公務就禁止，同仁如果有違反相關規定，就會依法辦理。