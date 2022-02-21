監察院外交及國防委員會日前邀國防部戰略規劃司長中將李世強座談，其中多位監委關注共軍新一代戰機與直升機對我維持空防之影響，以及國軍面對共軍第一波攻擊的承受及反擊能力等，本次座談委員包括監察院長陳菊在內計有22位委員參加。

監察院表示，國防部戰略規劃司負責國防政策擬議、軍事合作交流、軍事戰略計畫作為及精進等工作，為該部國防政策與建軍規劃之重要單位。李司長曾任海軍168艦隊長、海軍艦隊指揮部參謀長及副指揮官、參謀本部作戰及計畫參謀次長室助理次長等要職，經歷完備。其擔任國防部戰略規劃司司長期間，對於《110年度國防報告書》著墨至深。

監察院指出，座談會中李世強首先針對國防報告書屬性與定位，以及書中有關我國戰略指導、戰力發展與如何因應共軍安全威脅等議題，進行精闢且扼要的說明，隨後由與會委員進行提問。

監委林郁容、葉宜津皆關心共軍第五代戰機殲20、通用直升機直20成軍對我空防之影響，另對於共機頻繁擾台，國軍是否加以嚴密監控以避免突發事件之發生；監委林文程委員關心國軍面對共軍第一波攻擊之承受及反擊能力；浦忠成關注我國與美、日、澳等印太區域重要夥伴國家軍事交流與合作之進展。

外交及國防委員會召集人賴鼎銘則提出台灣近年軍事防衛構想的連貫性，以及國防部全民防衛動員署成立後，後備動員的最新進展。相關問題由李世強逐一回答。