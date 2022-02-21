剛過完農曆新年，許多民眾領了紅包，卻有不知如何投資的煩惱，第一銀行「e-First智能理財」提供最佳的理財選擇，自即日起至2月28日，第一銀行舉辦「虎年送福 優惠限時」活動，針對首次申購e-First智能理財投資組合並以iLEO數位存款帳戶扣款之客戶，即可享終身免平台使用費優惠。

第一銀行致力於推動普惠金融，並以「人生週期」為出發點，協助客戶在人生各個重要階段，都能透過e-First智能理財平台的簡單操作，達成不同的理財目標，成為客戶終身的理財管家，截至去年底，總投資金額接近7億元，客戶數更已突破3.5萬人；另外，平台全年無休地監控投資績效，若有重大金融事件須調整投資組合內容時，會自動發送再平衡通知，讓客戶隨時掌握投組績效，輕鬆理財並保有彈性。

本活動透過數位方式投資，客戶無需親臨分行辦理，達到「零接觸」與「無紙化」，與第一銀行長期致力於將ESG（環境、社會、公司治理）結合核心業務的理念不謀而合，並持續貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。

第一銀行要做客戶最貼心的智能理財管家，透過e-First智能理財的六大投資目標，從青年時期養成儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後擁有財富自由的美好人生，e-First智能理財都能陪伴客戶左右，協助客戶投資理財事半功倍，「投資選目的 不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。