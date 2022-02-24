本周末即將迎來228連假，而京站也趁機推出優惠，28日前多個日系女裝享5折起下殺，部分品牌如MAJETIC LEGON、Jill by JILLSTUA更享滿額現抵活動，還有精選飾品、包包改裝出清享6折起及滿額現抵優惠，像Isha Jewelry就在28日前推出全櫃商品任選不限品項、不限金額88折，滿2000元起即再現折200元起優惠，另外更推出美食優惠，讓消費者連假來館大啖美食更划算，多家餐廳消費滿228元即贈小菜，還有甜品消費享28元加價購指定甜點。

京站的星球工坊，26日至28日每天推出不同口味享買二(大)送一(大)優惠。（京站提供）