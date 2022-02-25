中華郵政公司為慶祝3月20日郵政節並回饋客戶，自111年3月1日至3月31日舉辦「111年郵政節集郵票(商)品優惠活動」。

凡活動期間於全國各地郵局、郵政博物館或中華郵政集郵電子商城購買集郵票品及商品，即享8折優惠，惟年度郵票冊及部分票品與商品不適用本優惠，相關活動詳情請瀏覽中華郵政全球資訊網。