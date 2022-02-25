歡慶郵政節 中華郵政推集郵票、商品優惠活動 21:202022/02/25 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （歡慶郵政節，中華郵政推出集郵票(商)品優惠活動。圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司為慶祝3月20日郵政節並回饋客戶，自111年3月1日至3月31日舉辦「111年郵政節集郵票(商)品優惠活動」。 凡活動期間於全國各地郵局、郵政博物館或中華郵政集郵電子商城購買集郵票品及商品，即享8折優惠，惟年度郵票冊及部分票品與商品不適用本優惠，相關活動詳情請瀏覽中華郵政全球資訊網。 郵票選美活動開跑 中華郵政邀您票選抽大獎 臺鹽推出限量賀年「發財水」、「燈會紀念水」搶年節商機 #郵票 #郵政 #中華郵政 #優惠活動 #歡慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 古曜威歡慶28歲生日宣布喜訊 豪砸1500萬推新作 21:112022/02/24 娛樂 台鐵工會自提公司化版本 將參考中華郵政經驗 12:212022/02/23 生活 基隆歡慶元宵 「虎哩幸福」小提燈連4天發送限量500份 17:172022/02/08 生活 中國郵政飄咖啡香 首店落腳廈門 04:102022/02/22 焦點新聞 新店公崙活動中心公辦都更 二度流標 04:102022/02/22 地方新聞 歡慶元宵不忘防疫 中和公所「多點、多時段」發送2000份提燈 20:132022/02/11 生活 中華郵政合作農糧署推網購 2個月吸金近百萬 22:592022/02/11 財經 MSI線上旗艦館 祭新春優惠 04:102022/02/11 產業．科技 7公尺高巨型葫蘆燈組 璀璨歡慶元宵度情人節 16:082022/02/10 寶島 企業、團體挺臺灣農業 農糧署表揚 04:102022/02/17 投資理財 歐德集團歐眠床墊復興店 開幕 04:102022/02/18 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。