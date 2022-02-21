新北市土城區27歲張姓通緝犯開車試圖衝撞員警，遭警連開4槍阻止，張女最終因駕車失控衝進板橋區生態池內，被警方逮捕歸案。（蔡雯如翻攝）

新北市土城區裕民路今下午4時許傳出槍響，一名27歲張姓詐欺通緝犯駕車行經該路時，遇上警方巡邏攔檢，未料她卻開車試圖衝撞員警，甚至與民眾發生擦撞，員警立即對轎車車輪連開4槍，張女仍舊駕車逃逸，直至駕車失控衝進板橋區生態池內，才被員警制伏，目前張女已被送往派出所偵訊，詳情仍待警方釐清。

土城分局指出，張女今下午4時半駕駛自小客車行經土城區裕民路185巷口，被發現是通緝身份，警方欲上前攔查，但張女卻開車逃逸，期間還意圖衝撞員警，而員警也立即掏槍，對張女汽車左前輪連開4槍阻止，雖然無人受傷，但張女仍持續往中央路一段143巷口竄逃。

警方表示，張女行經該路口時，與一名52歲黃姓駕駛發生擦撞，事後在板橋區四川高爾富路口左轉時，駕車失控衝進生態池內，自行脫困後隨即遭員警逮捕，送回警局偵訊，全案將依詐欺通緝移請偵辦，而遭擦撞黃女雖有輕微擦傷，但本人不願就醫，事後肇事責任也將連帶釐清。