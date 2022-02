《歧路身林》劇照。(衛武營國家藝術文化中心提供/陳淑芬台中傳真)

亞洲舞蹈跨域影像共製計畫平台《舞蹈風景》,以華人地區四大藝術中心的4部舞蹈影像作品呈現創作者多元創作力,將於台中國家歌劇院播映,台中國家歌劇院藝術總監邱瑗21日表示,舞蹈影像掙脫時間與空間的限制,呈現台、港、星的地理風景,有著「一加一大於二」的精彩樣貌。

新加坡濱海藝術中心自2021年起串聯台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及「香港大館-古蹟及藝術館」等華人地區四大藝術中心,共同發起亞洲舞蹈跨域影像共製計畫平台《舞蹈風景》,在不同場域藝術家們創作展現多元創意。

《舞蹈風景》在2022年初春委託創作的4部舞蹈影像作品,將於2月26日至28日在台中國家歌劇院的角落沙龍播映,包括台中國家歌劇院的《敬啟者To whom it may concern》;新加坡濱海藝術中心的《伴》;衛武營國家藝術文化中心的《歧路身林》;香港大館-古蹟及藝術館的《漫漫》。

台中國家歌劇院表示,《敬啟者To whom it may concern》由「小事製作」與擅長超現實創作的旅外編舞團隊「Peculiar Man」合作,創作期間因COVID-19而停擺,意外促成「小事製作」12名舞者全員聚首,以2個月時間日以繼夜接力創作而成的作品;《伴》則由導演陳子謙構思與執導,舞蹈影像有著鮮明且具張力的敘事畫面,與舞者卓子豪層層挖掘自我內在拉扯。

《歧路身林》由跨領域獨立策展人古羅文君、編舞家周書毅,與香港導演黎宇文共同合作,將當代舞蹈引入部落日常,回溯人與森林的尋根,開啟生命脈絡;《漫漫》則委託「不加鎖舞踊館」藝術總監王榮祿創作,他在80年代到香港紮根,30多年的舞蹈之路經歷起伏跌宕。