中國外交部部長王毅22日應約與美國國務卿布林肯通電話，就烏克蘭和朝鮮半島核問題交換意見，並且討論到美中關係、印太戰略以及台灣在當中定位等問題。

中國外交部22日公布，王毅當日與布林肯通話。對於烏克蘭議題，王毅表示，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局面正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

兩人還談及中美關係，王毅表示，近期美國推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。

王毅強調，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信。

此外，王毅與布林肯還討論朝鮮半島議題。王毅表示，美方應重視朝鮮正當合理關切，採取有實質意義的行動，中方主張美朝直接對話，並將一如既往為促進半島核問題的解決發揮建設性作用。