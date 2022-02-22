高盛集團周一出具報告指出，如果俄烏爆發全面衝突，再加上西方國家對俄羅斯祭出制裁」，可能會導致美股較上周五收盤再下跌6%，而歐洲和日本股市恐將跌得更慘。

高盛在報告中指出，對投資人而言，地緣政治動盪向來難以駕馭，高盛表示其預測是基於近期全球資產對俄國貨幣盧布（ruble）的敏感度。在最壞的情況下，盧布若貶值10%，將帶動原油價格大漲13%，並導致美國基準公債殖利率下跌27個基點。

此外，在最壞的情況下，高盛預期歐洲和日本股市將下跌約9%，以科技股為主的那斯達克指數將下跌近10%，而歐元兌美元將下跌2%。

反之，如果局勢降溫、盧布走強，美股可望上漲約6%，美國債息估將反彈走高。

隨著烏東緊張局勢升高，交易員不斷拋售股票並湧進美國公債避險。

自上周五以來，俄國盧布已經貶值逾3%。近來由於避險需求升高，美國10年期指標公債殖利率已經回落到2%以下。

周一晚間俄羅斯總統普丁在電視談話中，宣布承認在烏東地區由親俄叛離份子組成的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，之後更下令俄軍進駐該地區進行「維和任務」。

白宮隨即宣布美國總統拜登已簽署一項行政命令，將禁止美國人與這兩個烏東叛離地區或在該地區進行投資、貿易和金融往來。

白宮發言人薩琪表示，周二美國政府將宣布更多制裁措施，且這次將「直接針對俄羅斯」。

高盛表示，如果風險進一步升溫，我們轉而採用「全面爆發衝突」加上「懲罰性制裁」，那麼政治的「風險溢價」（risk premium）很可能進一步擴大。

普丁此舉將破壞以談判化解危機的機會，而能源價格大漲將加劇經濟增長面臨的風險，並可能帶動通膨進一步走升。

IG Markets分析師Kyle Rodda表示，我們認為西方國家將對俄羅斯實施制裁，這將導致全球市場更加不穩定。俄國可能切斷對歐洲的天然氣供應作為報復，物價飆漲恐將破壞需求，並導致通膨加劇。

高盛的預測與德銀周一提出的看法一致，德銀表示，地緣政治緊張通常使標普500指數下跌6%～8%，美股大約需要3周才能觸底，之後還需要再3周時間才能反彈。