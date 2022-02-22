俄羅斯總統普丁簽署法令承認烏克蘭分離主義勢力自封的共和國，俄烏局勢進一步升級，另外，美國政府正式對烏克蘭分裂地區實施制裁，一切都似乎正在開戰邊緣。雖然俄烏戰爭尚未爆發，不過，金融市場的反應已經不斷反映對局勢進一步升級的憂慮。地緣局勢惡化，推升黃金價格向上，使黃金在混亂的金融市場中稱王。

FXTM富拓首席中文分析師楊傲正表示，技術上，金價自突破1877美元水平後已突破關鍵前高點和自2020年8月到達2070美元水平以來所形成的下行趨勢線，預示金價漲勢將進一步擴大。

日線圖看，金價進一步突破1900美元關口後將升向1917和1960美元關口，假如局勢進一步升級，金價不排除在短期內便突破2000美元關口。

俄羅斯基準股指周一重挫逾10%，創下莫斯科2014年3月吞併克里米亞以來的最大跌幅。俄羅斯盧布兌美元一度跌破80，創下2020年3月以來最大跌幅。而周二亞洲早盤S&P500指數期貨大跌近2%，那斯達克100指數期貨重挫近3%，香港恒生指數也跌近3%。

楊傲正認為，俄烏局勢進一步升級，華爾街投行已經不斷表示股市等風險資產將明顯下滑，不過，如果要看清局勢升級對金融市場帶來的整體影響，或者會比目前市場所想像的更大。