鴻海(2317)今（22）日宣布與新世代虛擬實境應用、元宇宙開拓者XRSPACE攜手簽訂合作備忘錄（MOU），未來鴻海有權可投資XRSPACE 1億美元，首階段將投入1500萬美元取得XRSPACE股權。

鴻海表示，未來XRSPACE擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追蹤、人工智慧等技術，將結合鴻海在軟硬體平台垂直整合的設計製造能力，建立起完整的元宇宙（Metaverse）生態系統。

元宇宙作為產業續智慧型手機後的重量級應用，鴻海從鏡頭、3D投影機、光學鏡片、顯示光源、晶片、傳感器、PCB、外殼機構件、AR／VR到雲端伺服器、雲儲存、雲計算等，已逐步完善起上下游的硬體產業生態鏈。

成立於2017年的XRSPACE專注於打造完整的元宇宙，提供功能包括可分享的3D空間、用戶群或虛擬人的社交、即時3D互動、創作者內容、區塊鏈經濟交易、實體至虛擬／虛擬至實體、支援跨VR／AR／手機／平板等不同硬體裝置等。

XRSPACE目前專注提供給大眾的PartyOn社交音樂、給企業與文創產業的GOXR企業元宇宙等2個平台。透過投資XRSPACE的契機，雙方將協助XRSPACE構建未來元宇宙所需更強大的基礎設施，持續優化PartyOn及GOXR兩個元宇宙平台。

而XRSPACE去年的推出GOXR新平台，而鴻海10月舉辦的鴻海科技日（HHTD21）活動，即透過GOXR平台在元宇宙的虛擬世界同步呈現，提供民眾上線體驗，獲得不少正面迴響。雙方將攜手整合一線消費者體驗、技術、零組件和製造，讓台灣不會錯失巨大新商機。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海對元宇宙的發展策略，與電動車相同、會朝平台化方向發展，在AR／VR、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域均有布局。攜手XRSPACE將能強化元宇宙架構所需要的AI及軟硬體相關技術，讓元宇宙的軟硬體生態系更趨於完整。

劉揚偉進一步指出，目前因雲端服務浮現的需求，造就了更強大的伺服器架構、龐大的雲端資料儲存及雲計算能力等市場潛力，元宇宙將加速此成長力道。鴻海作為全球最大的資料中心伺服器供應商，將會積極掌握此成長機會。

XRSPACE董事長兼執行長周永明表示，鴻海對元宇宙有很清楚的願景，與公司許多地方可互補合作，把元宇宙做到更好。與鴻海的策略合作不只大量強化XRSPACE的元宇宙能力，對XRSPACE全球業務推動也有很大助益。