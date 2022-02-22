台灣大(3045)今日舉辦法說會，2021年營收年增17%，主因ARPU提升和三大業務成長動能強勁，EBITDA年增6%，優於財測。展望今年，在未把併購台灣之星因素列入下，台灣大預計營收成長15~17%，資本支出今年僅管會增加，但5G建設高峰已過，主要是投入在擴建momo物流中心。

台灣大2021年營收年增17%、EBITDA年增加6%，表現都優於2021年的展望。電子商務部分，momo因為雙11關係，營收衝上歷史新高，2021電子商務營收年增35%，未來momo的客戶數量和黏著度仍會持續提升。Momo電子商務EBITDA margin從2020年的3.9%提升至2021年的5.2%。家用寬頻部分，寬頻上網速度持續升級，用戶數也持續提升，ARPU也因為好速成雙方案而持續提升，台灣大2021年家用寬頻營收年增13%。

台灣大2021年行動服務中5G滲透率成長兩倍，行動服務營收成長動能來自5G資費比重持續提升帶動ARPU提升，去年第四季5G資費占比已達26%。iPhone 13和Google Pixel 6系列的Bundle方案、好速成雙、mo幣多是讓ARPU提升的主要動能，好速成雙用戶中在去年第四季有超過60%是訂閱999元以上的資費。

展望2022年，在未把併購台灣之星因素列入下，台灣大預計營收成長15~17%。細項來看，電商和新科技事業成長22~25%，電信成長3~5%YoY，EBITDA 成長1~3%，

資本支出上，台灣大表示，5G相關資本支出今年會較2021年減少，台灣大2020年資本支出115.5億元、2021年資本支出90.2億，今年預計112億元，2022年估計雖然是增加，但5G相關資本支出的高峰已過，投資主要是跟momo成長有關。

另外，台灣大表示，2022年EBITDA成長趨緩主因是2021年成長得比較多，基期較高，多少跟疫情帶來的商機爆發有關。