螺絲大廠世豐(2065)董事會通過110年第四季合併財務報告，去年全年營業收入28.59億元，營業毛利5.69億元，營業利益3.48億元，稅前淨利3.42億元，本期淨利2.75億元，歸屬於母公司業主淨利2.75億元，基本每股盈餘5.42元，較前年的3.71元上升。世豐董事會決議以盈餘及資本公積發放現金股利公告，去年第四季度擬配息4元，其中盈餘配發3元，1元為資本公積發放。並於6月9日召開股東會，地點位於高雄市彌陀區文安路東段180號(公司彌陀廠)。

世豐受惠客戶拉貨仍保持強勁力道，1月營收繳出歷年同期新高表現，1月合併營收達2.49億元，月減2.22%，年增6.36%。世豐表示，憑藉著集團持續優化產銷、研發技術、自動化智慧生產等優勢，並有效整合外部重要供應鏈管理等效益發揮，加上隨著原物料價格逐步趨緩，且世豐仍致力於成本、費用管控力道等策略，持續展現良好營運正面挹注。

外資回頭敲進，世豐周三一度觸及49元之去年9月6日以來之半年高價，收漲1.04%或0.5元，報48.6元。