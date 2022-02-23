為了整合產學研發能量、持續深耕前瞻技術之發展，電源管理IC廠力智電子（6719）與國立台灣科技大學23日宣布雙方將以產學合作專案暨技術授權方式，共同開發新一代高效能運算平台之電源解決方案。

力智電子自2005年成立以來即專注於CPU/GPU多相位核心電源解決方案，並於2008年起深耕高效能功率元件技術近14個年頭。一路以來，為滿足頂級客戶的需求，持續提升產品效能並投資先進技術，產品規格跨足消費、工業與車用規格應用市場外，應用平台亦橫跨於運算平台、通訊平台、電池保護管理、工業應用及消費平台等五大應用領域，現已成為亞洲提供高整合、高密度、高效能電源完整解決方案的晶片供應商。

本次攜手台灣科技大學研發長邱煌仁所帶領的電力電子技術研發中心，其組織規格與研發量能一直為台灣電力電子產業技術持續推進之最強助力，且研發中心團隊更是產業最主要的研發戰力來源，相信透過此次高頻、高功率密度DC-DC轉換器的發展與合作，有助力智電子相關技術的深耕，與符合未來電源管理解決方案對於環保、綠能及高效能更高規格的要求。

力智期待，透過公司與台灣科技大學長期持續的產學知識技術交流，共同培育業界所需電源管理解決方案之優質研發人才，為產業界及消費者發展效能更好、整合度及密度更高的電源方案，並為電源技術的進步做出貢獻。