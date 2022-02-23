國民黨立委鄭麗文。（圖/中時資料照）

前副總統陳建仁去年12月30日向民進黨北市黨部申請入黨，推薦人為蔡總統。2022選舉將屆，民進黨內視陳為蔡英文後時代的新活棋，還可能牽動雙北市長布局。國民黨立委鄭麗文認為，這絕對是為了2024！

對於前副總統陳建仁加入民進黨，國民黨立委鄭麗文23日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中指出，這絕對是為了2024！因為陳建仁一直是蔡英文的首選，也就是接班人、閣揆都想找陳建仁，但是陳建仁不願意、一直婉拒；而陳建仁終於動心了，因為入黨了。如果堅決不要，就不用入黨。也搞不好陳建仁從頭到尾只想選總統，不想只做閣揆。

鄭麗文分析，陳建仁如果要選總統，但都沒有舞台、沒有表現、沒有戰功，初選要過也會有風險。賴清德起碼當時和蔡英文一起搭檔，搭檔以後，也非常溫良恭儉讓，「唯蔡是從」，很低調。蔡英文終於給他關愛的眼神，讓他出訪美國，可是又不能讓他（賴）獨尊，那就是陳建仁（出線）。問題是陳建仁要有意願，「我覺得他有意願」。

至於陳建仁會不會在此時去選舉？鄭麗文直言，選了就不能選總統，所以可能性不高，除非去選新北市，一定不會上，但是還有幫民進黨出來打個仗。再不然就是要來接閣揆，爛事蘇貞昌都做完了，例如萊豬、核食，蘇貞昌都做完了。且陳時中要去選舉，疫情又不會結束，所以陳建仁當閣揆，又可以Cover陳時中離開這件事，又順利接閣揆，再去選總統，比較合理。否則什麼都沒有，然後2024就出來選總統，「我覺得不會過」，如果這時候接閣揆，就還有機會。

如果陳建仁選台北市長，鄭麗文認為也是好棋，但陳建仁會願意嗎？為何不去當閣揆要選市長？「蔡英文不知道叫過他多少次，只要點頭就是閣揆，何必去選舉？」而為何這時要當閣揆？就是要選總統。鄭麗文也說，陳建仁接閣揆也好，看蘇貞昌看膩了！