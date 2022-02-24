國內疫情爆發，但零售業仍不斷成長，蔡英文總統今天指出，去年零售業營業額達到近4兆元，實體通路12月零售業營業額，更創下歷年同月新高紀錄。實體零售業的「網路銷售額」也成長36％，她承諾，政府會跟大家一起努力，兼顧防疫跟經濟，維持良好的商業環境。

「第24屆全國商店傑出店長」今天在經濟部主祕陳怡鈴陪同下，由台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬率領，赴總統府拜會。蔡英文致詞時表示，大家都是身經百戰，並且投入扎實的專業和熱情，才能獲得這項「連鎖業奧斯卡獎」。

她提到，台灣去年經歷疫情的艱困考驗，店長們在第一線對防疫的支持，疫情才能夠趨緩，民眾的生活也可以維持運作。也因為連鎖加盟業積極響應振興措施，刺激民間消費，讓我國去年的零售業營業額，衝到將近4兆元。

蔡英文強調，尤其去年12月實體通路的零售業營業額，更創下歷年同月新高紀錄。在實體零售業「網路銷售額」部分，也成長36％，超越電商產業。

她說，這些亮眼的經濟成績，都要歸功大家在防疫及振興上的共同努力。台灣今年仍有許多挑戰，政府一定會跟全國商家一起努力，兼顧防疫跟經濟，也會維持良好的商業環境。她期許未來一年能繼續團結合作，讓台灣的連鎖加盟產業蓬勃發展，大步向前。