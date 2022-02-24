俄國總統普丁下令對烏克蘭展開軍事行動，歐盟當地時間24日宣布，對俄羅斯互聯網研究機構等4家實體、俄羅斯國防部長在內的23名俄羅斯人進行制裁，立即生效。

大陸新浪財經報導，當地時間24日，烏克蘭的軍事設施遭到導彈襲擊，俄軍登陸行動開始於黑海和亞速海。對烏克蘭各地軍事設施的火箭彈襲擊始於淩晨5時。此外，黑海艦隊在亞速海和奧德薩海的登陸行動已經開始。目前，俄軍已突破哈爾科夫州界，哈爾科夫烏軍指揮所遭到火箭彈襲擊。

當地時間24日淩晨，歐盟對俄一系列制裁措施正式公佈在歐盟官方公報上，意味著制裁已生效。共計23名俄羅斯個人被列入歐盟制裁名單，包括俄羅斯國防部長紹伊古、俄羅斯總統辦公廳主任瓦伊諾等，措施為資產凍結和旅行禁令等。

此外，制裁名單上還包括俄羅斯互聯網研究機構等4家俄羅斯實體。當地時間23日，歐盟理事會正式通過一系列針對俄羅斯的制裁措施，宣佈對俄國家杜馬351名議員以及多名「高級別」個人和實體實施制裁。

但俄羅斯國防部指，俄羅斯武裝力量沒有對烏克蘭城市發動任何導彈、空中或炮火打擊。正在使用精確制導武器摧毀烏克蘭軍隊的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空部隊；對烏克蘭的打擊未危及平民安全。