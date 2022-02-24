台灣大(3045)深耕智慧家庭領域，獨家電信銷售的Google Nest系列智慧音箱在台灣市場累計銷售即將突破40萬台，加上台灣大推出智慧家庭Smarter Home APP，主打「單一APP、一鍵安裝、支援多品牌跨裝置」便利功能，解決不同智慧家電品牌無法相連的問題，並積極拓展智慧家庭生態系，短短一年內就有包括聲寶、台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特等超過10間本土家電品牌加入，共同打造更加完善的智慧居家體驗。

近年受到疫情影響，民眾宅在家的時間增長，帶動居家生活便利性的需求提升，台灣大智慧家庭Smarter Home APP上市至今獲得85%用戶的正面滿意度評價，而根據Daily View網路溫度計調查指出，Google Nest系列智慧音箱更是網友評價最高的智慧家電產品！其中透過APP串接Google Nest系列智慧音箱為最多用戶使用的功能，簡單一句「Ok Google，我出門了」，即可透過語音指令一口氣關閉家中電器，享受智慧生活的便利。去年11月Nest Hub(第2代)智慧螢幕正式開賣後，台灣大智慧家庭APP下載量更成長近5倍，且有高達近7成的用戶每周使用APP，每天使用的用戶更達35%，顯見用戶對智慧家庭的習慣與依賴度持續增加。

台灣大智慧家庭Smarter Home APP讓用戶能一次控制多品牌的智慧家電，包含聲寶智慧冷暖氣、奧創智慧插座Lite、舞光Ai智慧燈泡、ARKVO 乾淨水循環空淨取水機等產品，並能讓智慧家電之間互相連動，同時支援「Ok Google」聲控功能，無論是透過手機或智慧音箱都能輕鬆語音操控家電。為了讓用戶能依照個人情境與時間需求設定智慧家電自動開關排程，Smarter Home APP也具備「生活情境」功能，例如早晨時間自動打開咖啡機等家電，上班時間自動關閉電燈、冷氣。此外，用戶只要登入Smarter Home APP，掃描台灣大智慧家庭生態系合作品牌的智慧裝置QR code，並在APP中按下「Smarter Key」啟動一鍵安裝，便能簡易、快速完成智慧家電設定。

台灣大迎接Smarter Home APP上線滿周年，特別推出自由選資費專案活動，包括最新的Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕與總價值超過萬元的智慧家電，只要0元就可以帶回家。