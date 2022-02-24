花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛（右）昨在宿舍床上倒臥不治，經相驗判定死因爲心因性休克。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛，昨晚因巡邏勤務未到班，經所內同仁到宿舍查看，才發現他趴臥床上無反應，且送醫不治，享年54歲。經檢察官相驗，認定死因心因性休克，新城警分局也將成立治喪委員會，協助家屬處理後續及撫卹事宜。

蔡大衛昨晚6時代理所長，有巡邏勤務卻遲未出現，直到6時20分同班同事發現，平時準時服勤的巡佐竟未現身，且聯繫未果，驚覺有異，請實務生到2樓宿舍查看，怎料打開門只見蔡趴臥在床上，對聲音毫無反應，趕緊通報119，請求救援。

救護人員獲報趕抵現場，發現蔡大衛已無呼吸心跳，趕緊送往國軍花蓮總醫院急救30分鐘仍無效，於昨晚7時33分宣告死亡。經檢察官今中午進行相驗後，認定釐清死因為心因性休克。

蔡大衛畢業於台灣警察專科學校警員班116期、警專進修組第18期，1987年8月任職花蓮縣警察局新城分局，迄今已從警34年，平時工作認真、熱心助人，曾任富世派出所、合歡派出所及天祥派出所副所長，幫助許多遊客排除車輛故障、協助意外車禍或幫忙落石受困者脫困，備受肯定，各界獲知猝逝噩耗，均深感不捨。

新城警分局今表示，對於副所長後事，將成立治喪委員會協助後續公祭及撫恤事宜，每日亦會派員至喪宅作為聯繫窗口，幫助家屬處理相關事宜。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，心因性休克主因多因心肌梗塞造成，好發於天冷冬季，推估蔡大衛應為急性心肌梗塞，心臟收縮力不足，導致全身血流量不夠，進而影響全身性組織循環而休克。

他建議45歲以上男性、55歲以上女性應定期進行健康檢查，尤其是警消等特殊職業人員，或有高血壓、高血脂及糖尿病等三高者，若有慢性病及心血管疾病家族史的民眾則須定期就醫追蹤。

黃也提醒民眾，近日因天氣較為寒冷，應隨時做好保暖，可在床邊放置外套，以便早上起床能穿著保暖，出門則是採洋蔥式穿法，避免室內外溫差大造成血管急速收縮，呼籲長者切勿在冬天洗冷水澡，以免發生猝死。