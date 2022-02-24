坊間交易未上市股票，頻傳詐騙事件，調查局台北市調查處獲報，股市作手鄭凱元等人涉嫌於2020年12月起，私自推售未上市股票及「約定還本」等投資專案，吸金約3億元，涉嫌詐欺、違反《證券交易法》等罪，24日兵分4路搜索及約談鄭男2人。
另台北市調查處獲報，未上市股票盤商蔡汶峻等人，涉嫌於2020年間，私自推售未上市股票，不法售股金額約2000多萬元，涉犯《證券交易法》非法經營證券事業等罪，24日兵分4路搜索及約談蔡男9人。
台北市調查處訊問2案共11人後，將移送台北地檢署複訊。
坊間交易未上市股票，頻傳詐騙事件，調查局台北市調查處獲報，股市作手鄭凱元等人涉嫌於2020年12月起，私自推售未上市股票及「約定還本」等投資專案，吸金約3億元，涉嫌詐欺、違反《證券交易法》等罪，24日兵分4路搜索及約談鄭男2人。
另台北市調查處獲報，未上市股票盤商蔡汶峻等人，涉嫌於2020年間，私自推售未上市股票，不法售股金額約2000多萬元，涉犯《證券交易法》非法經營證券事業等罪，24日兵分4路搜索及約談蔡男9人。
台北市調查處訊問2案共11人後，將移送台北地檢署複訊。
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