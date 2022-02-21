三立總經理張榮華2020年，購入南台灣最大野生動物園「頑皮世界」，成為橫跨媒體與樂園霸主。透過三立資深主播李天怡、郭人杰夫婦與友人李吳達等人合資經營的亞太印象有限公司，進口犀牛等多種非洲動物，不料事後因故動物沒有進口，頑皮世界卻發現已先收費的李天怡等人，當初疑浮報進口價格，從中獲利初估25萬元美金，怒告3人背信。頑皮世界今表示：「全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息」。

三立也發聲明指出，「李天怡日前已經自行請辭，本案進入司法階段後已暫停李天怡所有主持工作，《消失的國界》節目則由李文儀暫時接棒主持。」

張榮華入主「頑皮世界」野生動物園後，委託三立電視《消失的國界》新聞節目主持人李天怡、郭人杰、李吳達3人於2020年至去年間，協助代理犀牛等非洲野生動物，但3人抬高進口動物的報價，從中獲取不法所得初估約美金25萬元，涉犯《刑法》背信罪。台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，約談李天怡3人。

48歲的李天怡2020年接下三立新聞部總編輯職位，據悉已因涉浮報進口價格一事，年前就被拔總編輯職務，早已離職。她2008年主持三立新聞台《消失的國界》，曾獲2次新聞卓越獎肯定，2011年也入圍金鐘獎。