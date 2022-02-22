宜蘭縣長官邸再傳出遭檢方搜索，今天縣長林姿妙缺席縣務會議，由祕書長林茂盛代為主持。（李忠一攝）

宜蘭地檢署指揮廉政署偵辦宜蘭縣長林姿妙等官員涉弊案，今天（22日）再傳新進展！一早檢廉搜索縣長官邸，不只林姿妙缺席主持縣務會議，就連交通、農業等處長也缺席，由於檢廉偵辦此案除了「機六」用地變更外，還包括羅東一處土地免徵增值稅案，因此農業處長康立和缺席也引發議論，另外傳林姿妙子女林佑澤、林羿伶再遭約談，檢方預計下午會對外說明。

今天上午缺席縣務會議除了縣長林姿妙外，衛生局長徐迺維、工旅處長李東儒也請假，但徐是請病假，李則是前往台北開會，未出席的副縣長林建榮則是去公祭，在上波約談之列的交通處長黃志良未出席縣務會議，黃志良原本要在會議中報告228連假交通疏運報告，縣府員工緊急通知交通處派人出席，讓一早的縣務會議顯得相當忙亂。

未在上波約談之列，卻缺席的官員還有農業處長康立和、財稅局長盧天龍，據了解，康與黃志良一樣，一早辦公室人員就無法聯繫到他，盧天龍則是辦公室人員致電至他家中，其家人指盧臨時有事而無法出席。

由於檢廉偵辦這起涉弊案，聲押建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原等2人，此次農業處長無端缺席且無法聯繫上，外界紛研判是檢廉要釐清土地免徵增值稅案有關。