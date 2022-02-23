林姿妙的女兒林羿伶請回。（李忠一攝）

農業處長康立和請回。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶，以及農業處長康立和，因涉貪汙治罪條例今天（23日）清晨遭檢方聲請羈押禁見，法院召開羈押庭後裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回，院方表示，林姿妙等3人「犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要」，檢方對裁定結果回應說「不滿意，不接受」，但須等到收到裁定書後視裁定的理由，再決定是否抗告。

宜蘭地方法院庭長兼發言人黃永勝表示，羈押不是重罪就一定要要羈押，但如果法官認為，其實已經蒐證、調查完畢，是否有羈押的必要性？尊重承審法官所作的決定，而法官的決定也不會考慮被告是不是縣長。

黃永勝表示，檢察官聲請羈押的罪名是圖利罪跟財產來源不明罪，但犯罪事實檢察官還在偵查中，院方不便透露犯罪事實的詳細內容；法官開完庭後審查相關事證，認為雖然嫌疑重大，但沒有羈押必要，因此諭知林姿妙80萬元交保，另2名被告以請回方式處理。

黃永勝表示，尊重檢察官提出聲押禁見，但足認勾串共犯證人、湮滅證據的情形要有相當的理由，如果沒有這些理由且欠缺羈押的必要性的時候，法官當然可以依法做出這樣的裁定，檢察官也可以提出抗告。

不過檢廉首波搜索後，法院裁定建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原羈押禁見，前後兩次裁定結果大不同，對此黃永勝解釋，當時還有共犯在外，且須偵查，如果2人不羈押起來，怕有串證之虞，最主要的原因是他們2人是執行者、操作者。

檢方如要抗告，需要在裁定書送達後5天內抗告，法院整卷後解送高院，高院視抗告是否有理由，有理由就撤銷發回，地院會通知3名被告開庭再決定羈押或維持原裁定；如果檢方抗告高院駁回，就維持地院原裁定。