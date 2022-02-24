蔡英文為什麼找陳建仁入黨？九大咖為什麼不能掛照片輔選？資深媒體評論員黃暐瀚解讀最近兩個相當關鍵的政治時事。

無黨籍前總統陳建仁突然加入民進黨，一定是有重要的大事發生。由總統蔡英文推薦他入黨，地點選在台北市黨部，暐瀚觀點跟大家破解有五種可能，但這五種當中有三個其實是錯的。

排除可能性很低的接行政院院長以及接黨主席，第三個可能是接防疫指揮官，若陳時中要去當台北市長候選人，所以指揮官交給陳建仁做，黃暐瀚認為，這個職位有可能但不需要入黨。

另外還有兩個可能台北市長、2024總統，黃暐瀚分析，蔡總統此舉在於做一件事情，時不時把我的西裝外套稍微拉開一下，讓你看到我裡面還有藏一支槍，把陳建仁放到台北市，陳時中就會心生忌憚、賴清德就會心生忌憚，他不一定選台北市市長，還可以選2024的中華民國總統。

此外，昨天民進黨中央說所有選對會的九大咖都不可以跟候選人掛招牌，現在掛最多的人是賴清德，蔡總統的任期到2024年5月20日，離今天還有兩年兩個多月。黃暐瀚認為，蔡英文是在提醒賴清德，全台灣都掛你的廣告，所以要敲打敲打讓賴清德知道誰才是老大，接連兩個動作都劍指賴清德。

黃暐瀚說，目前賴清德有一個很重要的課題，現在在爭大位的人，其實你爭不到大位，你說我不要爭大位的人，最後才會有大位蔡總統任期還有兩年三個月，賴清德民調這麼高，候選人紛紛掛廣告，蔡英文有如芒刺在背。

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