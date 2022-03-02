賴清德、侯友宜對比支持度。(ETtoday新聞雲提供)

距離2024年總統大選還有2年多，國民黨、民進黨將派誰出戰，備受關注。根據最新民調顯示，若2024總統選舉由副總統賴清德與新北市長侯友宜兩人藍綠對決，結果將呈現「膠著」，若台灣民眾黨主席柯文哲加入戰局，將由賴清德微幅領先。

《ETtoday新聞雲》於2月23日至25日針對18歲以上的民眾進行「2024總統選舉人選調查」，回答人數有1209人。根據調查結果，若2024總統選舉由賴清德與侯友宜兩人藍綠對決，則侯友宜支持度38.1%，賴清德支持度41.0%，賴清德小幅領先，但差距2.9%，不投票/投廢票為6.4%，另有14.4%為不知道，屬膠著狀態。

該民調指出，與前次調查相比（2021年11月），賴侯兩人對決已由原本的侯友宜領先3.2%轉為賴清德小贏2.9%的局面，估計除了與賴清德因全力投入全國性四大公投案與今年1月中二選區立委補選而聲勢大漲有關之外，在兩次調查的政黨傾向交叉分析中，政黨傾向為國民黨與泛藍之民眾，對於侯友宜的支持度均下滑，傾向國民黨者對侯的支持度由前次83.2%跌至本次70.1%，傾向為泛藍者由前次84.0%跌至本次76.4%，顯示侯友宜恐因四大公投案未正面表態而遭受藍營支持者質疑，而中二立委補選也讓國民黨敗選聲勢下滑，因此呈現出「此消彼漲」的態勢。

若柯文哲加入戰局，侯友宜的支持度將從38.１%下滑10.1%至28.0%；賴清德的支持度則由41.0%減少3.8%至37.2%，賴清德與侯友宜的支持度差距擴大為9.2%，賴清德小幅領先。與《ETtoday新聞雲》前次調查相比（2021年11月），柯文哲支持度無太大變化，侯友宜與賴清德則因彼此的聲勢消長，兩次調查支持度差距由5.0%增加為9.2%。

本次民調調查期間於2022年2月23日至25日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1209份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.82%。