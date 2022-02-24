美國務院發言人普萊斯就烏克蘭問題表示，中國應該尊重國家主權和領土完整原則，中方有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上做出讓步，但中俄關係發展方向令人擔憂。《中俄聯合聲明》表明，陸試圖利用俄羅斯的影響來達成兩國創造世界秩序的目的。中國外交部發言人華春瑩今天（2月24日）在例行記者會中反譏，「關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做。」

華春瑩表示，對於國家主權和領土完整問題，中國人民有著特別真實而深刻的理解和感受。近代以來，中國遭受過八國聯軍和外國的殖民侵略，對於喪權辱國的刻骨銘心的悲慘記憶，就在並不遙遠的20多年前，中國駐南聯盟使館被北約轟炸，造成了三名中國記者犧牲、多人受傷，北約至今還欠著中國人民的血債。

「而就在今天，我們依然面臨美國伙同幾個所謂的盟友，在涉疆、涉港、涉台等問題上肆意干涉中國內政，破壞損害中國主權安全的現實威脅。」華春瑩指出，「中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。」

華春瑩指出，正因為如此，中國一貫堅決維護《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，堅決維護國家的主權安全和領土完整，堅決維護國際公平正義。美國建國不到250年的時間里，只有不到20年沒有對外發動軍事行動。軍事干預的名義有時是民主，有時是人權，有時索性就用一小瓶洗衣粉，有時甚至就是編一個假消息，這樣的國家對於尊重國家主權和領土完整的理解肯定和我們是不一樣的，對此國際社會看得也是十分清楚。

「至於美方暗示俄羅斯有中國背後支持才行動，相信俄方會很不高興聽到這種說法。」華春瑩表示，俄羅斯是安理會的常任理事國，是獨立自主的大國，俄方完全基於自身的判斷和他們國家的利益，獨立自主地制定並且實施自己的外交和戰略。

華春瑩強調，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，同美方以意識形態畫線、拉幫結夥搞小圈子和集團政治，製造對抗和分裂有著根本和質的不同。對於那種非友即敵的冷戰思維以及拼湊所謂的同盟和小圈子的做法，中方不感興趣，也無意效仿。

在談到《中俄聯合聲明》時，華春瑩說，建議美方再仔細、認真閱讀一下，中俄加強戰略溝通協調，堅定維護聯合國在國際事務中發揮核心協調作用的國際體系，堅定維護包括《聯合國憲章》宗旨和原則在內的以國際法為基礎的國際秩序，恰恰是負責任的表現，是維護國際戰略安全與穩定的積極的因素。