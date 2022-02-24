光洋科（1785）經營權之爭，在台鋼釋出善意朝大和解方向前進時，又傳來新變數，投保中心針對去年底光洋科獨董吳昌伯執意召開股臨會乙事，日前在商業法院提起訴訟，解任吳昌伯的獨董資格，此舉，會否對未來光洋科董事改選投下變數，恐成光洋科經營權之爭謝幕後的新焦點。

光洋科經營權大戰去年開打，為爭主導權，公司派獨董吳昌伯及台鋼派獨董吳美慧均站出來，宣稱將分別於去年12月27日及12月24日召開股東臨時會，為免股臨會鬧雙胞，商業法院遂於去年12月8日裁定雙方都不准召開，其中台鋼派獨董吳美慧表達尊重法律，停止召開，但公司派獨董吳昌伯卻仍執意召開，為免引發新事端，當日包括投保中心和台南地院均派員出席，並於會中發布違法召開之公文書，不料卻被阻擋在外，著眼於法院人員曾前往公司派召開的股臨會會場送達、宣讀執行命令，另股務代理機構（宏遠證券）也於會前停止辦理股務事務，從而判定該股臨會已不具適法性，投保中心也於會後發布該股臨會之召開應屬無效。

除宣布由光洋科公司派獨董吳昌伯召開的股臨會無效外，投保中心也於1月26日對商業法院提起解任吳昌伯獨董之訴訟，若吳昌伯被解任，是否會影響接下來的董事改選，也引發外界關注。