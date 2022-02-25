由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人Taiwan Bravo》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午2點首播《我們一家人Taiwan Bravo》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人Taiwan Bravo》專題，記得準時收看!

柬埔寨新住民 張慈芳

來自柬埔寨的張慈芳，因為不放心讓孩子吃坊間賣的饅頭，怕有添加物，決定自己動手做，為了吸引女兒目光，研發造型饅頭，沒想到不只女兒愛吃，也獲得親朋好友的一致讚賞，這讓張慈芳信心大增，開始在網路上接單，從卡通饅頭到栩栩如生的三牲造型超吸睛，除了在網路創業之外，她也到台灣各地教學，甚至送愛到弱勢團體，來回饋台灣對她的照顧。

香港新住民 何珊珊

這幾年有越來越多香港人，因為喜歡台灣的多元自由環境，而移民台灣，何珊珊是一位飾品設計師，十幾年前開始自學金工和珠寶設計，擅長的是客製化商品，像是把指紋按壓在蜂蠟上，鑄造成獨一無二的飾品，還在在香港自創品牌，已經小有名氣，但2021年她決定和先生帶著兒子，一家三口移居台灣，新生活和新環境，也啟發了她不同的創作靈感。

中國新住民 徐慧馨

如何用一顆咖啡豆，來綻放人生的精彩，來自中國的徐慧馨，剛嫁來台灣的時候，跟丈夫在雲林古坑種檳榔，沒有想到遇上921大地震，震壞了當地產業跟水土，於是他們尋思轉型看上古坑當地，得天獨厚的天然環境，改種起了咖啡，雖然一開始歷經好長一段時間的陣痛期，但徐慧馨沒有氣餒，反而更加腳踏實地，從咖啡的基礎知識學起，不僅要會種豆，還拜師學藝，自己烘豆，把咖啡豆的好滋味完全施展開來，同時也受邀擔任咖啡講師，要把古坑咖啡讓更多人知道。

日本新住民 早川涉

來自日本專職人體彩繪師，也是彩妝師的早川涉，曾經在紐約跟首爾舉辦彩妝平面展，作品更時常刊登於國外雜誌，因為深具舞台經驗，還受到台灣的大學邀請，延攬成為造型系的講師透過交流創作，將學生們的創意推向國際。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人Taiwan Bravo》節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告