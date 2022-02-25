烏俄衝突昨（24日）爆發，隨著空襲警報響起，不少市民躲進地下鐵或防空洞避難，對此有網友提出疑問，如果台灣不幸發生戰爭，會有防空洞可以躲避嗎？引起網友討論。實際上，透過內政部警政署「防空疏散避難專區」，即可查詢住家附近的防空疏散避難設施位置。

一名男網友在PTT八卦板以「認真問現在台灣還有防空洞嗎」為題發文，表示自己並不是要造成恐慌，只是好奇如果台灣真的不幸發生戰爭，那麼人口擁擠的5個直轄市內會有防空洞可以躲避嗎。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「認真說，就跟地震發生時一樣，學校地下室跟各公共設施，都是臨時避難所」、「市區大樓的地下室就是防空洞，不然就躲醫院」、「現在防空避難設施還有很多啦，只是有沒有維護才是問題」。

也有網友分享生活周遭可見的避難設施，「國小很多，要去跟小學生擠」、「小時候住眷村附近，那裡有一個地方用鐵門關起來，後來才知道那是避難地下室入口」、「老家在高雄美濃有口井，裡面也是防空洞」、「我家隔壁條菜市場有一個防空洞，滿大的」。

實際上，透過內政部警政署全球資訊網設立的「防空疏散避難專區」，即可查詢住家附近的防空疏散避難設施位置，不過多數設施都位於大樓地下室，若未經所有權人同意不可擅自進入，僅於防空演習、戰爭發生或將發生時，由國防部發布管制疏散命令後，才能進入避難。