2022年進入3月，也即將迎接春暖花開的春季，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考新的月份在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在3月份，情感有對象的人，能夠開始找回過往甜蜜的感覺，把平淡的生活，帶向另一種新境界，讓雙方又回到最初相戀時的美好，若是單身者，這個月也要好好把握機會，能夠遇到一個在心靈上，可以和自己互相交流、共識的對象，同時也能夠互相關懷和照顧，而這個人，也會讓自己有想婚的念頭，是個相當理想的情人。在健康上，要避免吃過鹹的食物，避免吃口味太重的菜餚，另外要多喝水、少喝飲料，以免增加心血管及腎臟的負擔，造成突發性的疾病。

幸運數字：18

生肖羊

屬羊人在3月份，可以說是重度憂鬱者，感覺諸事不順，好像天要塌下來了一樣，身邊的親友也無法給予助力，讓自己倍感孤單，毫無依靠，另外在工作或是情感上，容易出現小人，暗箭傷人，破壞原本平靜的生活，若是投資，有可能會誤信謠言，造成財庫破損的情況，不過好在這只是上半月的窘境，隨著時間來到下半月，自己可以再度恢復信心，因為情況其實沒有你想像得那麼遭，一些被誤會的情況，會漸漸解開，同時自己也會開始掌控局面，翻轉運勢。

幸運數字：17

生肖猴

屬猴人在3月份，開始走桃花運，在情感桃花上，自己可要專情於伴侶，或是自己心儀的對象，切莫三心二意，與他人曖昧，否則容易引火上身，把原本美好的桃花運勢，變成桃花劫，讓自己錯失良緣。在事業桃花上，對於客戶，一定要真誠以待，千萬不要舌燦蓮花，答應自己做不到的事，亂開承諾，否則屆時容易鬧出大事情，只有誠信以對，才能獲得最大的利益。屬猴人在這個月還擁有強大的意志力，只要努力不懈的前進，將能獲得相當不錯的成績。

幸運數字：18

生肖雞

屬雞人在3月份，處處是希望、機會，不論在各方面，都能感受到許多的選擇，因此也就變得優柔寡斷，出現選擇障礙，容易心猿意馬，總在做出決定後，又想要反悔，最後希望全部都能得到，這樣的貪欲，會讓自己變得相當辛苦，特別是在工作上，為了獲得成就或是金錢，身心都將受到強烈的束縛，驅使自己不斷投入，往往累得半死卻不盡人意，建議你不要太貪心，只要捨去一些，不但能讓自己輕鬆許多，而且也能帶來圓滿的成果。

幸運數字：18

生肖狗

屬狗人在3月份，財運很不錯，到了下半月，會漸漸開始浮現，而在上半月，財務狀況可能會出現缺口，容易有挖東牆、補西牆的可能，讓自己情緒非常焦躁，坐立難安，好在這過程並沒有那麼的嚴重，很快就能夠得到舒緩，而且還有機會獲得更多的收益，所以切勿灰心，這是倒吃甘蔗的過程，慢慢一切都會好轉的。另外在健康上，要多留意牙齒的保養，尤其是牙齦方面，如果開始出現疼痛感，或是出血的警訊，千萬別諱疾忌醫，一定要趕快治療，以免造成更嚴重的狀況。

幸運數字：18

生肖豬

屬豬人在3月份，家庭生活上，容易產生許多問題，雖然本月財運旺盛，但家運卻有下滑的趨勢，主要是因為工作上的忙碌，造成家人的不滿，所謂魚與熊掌不可兼得，家庭是最堅固的堡壘，雖然工作賺錢很重要，但是沒有家的後盾，再多的金錢也無法挽回，所以建議屬豬的人，要多多陪伴、關心家人，才能維持家中的和諧，有對象的人，則要多陪陪情人。除此之外，這個月也有不錯的偏財運，適合短期或投機性的理財方式，可以嘗試短期的股票投資，或長期的定期定額，也可以小小的買些彩券來試試手氣。

幸運數字：15