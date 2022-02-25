世邦魏理仕(CBRE)獨家代理的桃園市大園區工業廠地公開標售案昨(24)日開標，本案土地面積約2700坪，屬於丁種建築用地，開標結果總共有6組投標，底標價為新台幣4.72億元，最終以新台幣約6.1億元順利標脫，溢價率高達29.3%，換算土地單價每坪約22.6萬元。世邦魏理仕於去年年底甫協助台光電購置大園工業區廠房一案，創造每坪土地單價約24.5萬的價格，於農曆春節剛結束今天又再度開出紅盤。

本次標售基地座落於桃園市大園區，鄰近大園工業區，距離桃園國際機場僅10分鐘車程，由於立地條件良好，標售期間受到多組物流及製造業者青睞，加上本案位於桃園航空城第一期產業專用區西側，主要進出道路和平西路一段目前已開設30米新闢道路，往東直通航空城產業專用區及機場捷運A15大園站，往西直通客運園區。

世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，投標廠商除了購地的金額外，還需要再投入興建廠房及購置設備等資本支出，可見國內物流及製造業之投資動能仍相當強勁，加上近年工業土地價格不斷上漲，本案底價設定尚屬市場合理行情，因此吸引多組投資人進場投標。

據世邦魏理仕研究部統計，2021全年桃園市工業土地成交金額共計新台幣233億元，位居全台各縣市之冠，其中高達七成為自用型買方，包括電子零組件業、光電業等廠商皆表達設廠需求。主要大型交易包括台灣微軟斥資近24億購買蘆竹區逾6900坪土地，國泰人壽分別在大溪、楊梅等地共投資約46.4億購買多筆工業土地，以及時碩工業以12.5億元購入新屋區萬坪土地。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，儘管北部工業區土地價格持續上漲，由實際成交量可看出桃園市仍然備受製造業者青睞。在優越的交通地理位置、產業群聚及人力資源充沛等條件下，預期2022年桃園工業地產交易動能將維持強勁，惟平均土地價格在基期已高的背景下，可能僅呈現小幅上升走勢。