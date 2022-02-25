高雄燈會24日晚上無人機展演發生破圖，高巿府連夜測試後對外定調「惡意攻訐」，並請電信警察著手調查；電信警察表示，當晚在現場監測並無問題，詳細狀況仍在釐清；但熟悉電信業務的民眾則認為，市府將昨晚的無人機展演定調為「刻意干擾」似乎言之過早，因為無人機表演區域為2.4G頻道，一般手機藍芽的Wifi、高速公路Etag都屬於同頻率，不排除是現場爆滿民眾太多手機所致；NCC則表示，目前仍在配合市府調查，今晚會出動偵測車排除可能的干擾訊息。

高市府昨晚無人機燈會表演出包，市府第一時間即定調「遭他人刻意干擾」，並交由電信警察調查，據了解，市刑大科偵隊以及刑事局電偵大隊第三隊警方以及NCC南區監理處都展開了解。

電信警察表示，目前還在協助市府了解中，但昨晚現場的測試並無問題；NCC南區監理處則指出，昨晚在現場的GPS訊號偵測未發現異常狀況，由於一般手機的Wifi也是和無人機使用的2.4G頻率一樣，使用同一頻道，目前並未排除是否因現場觀看無人機的群眾太多所致，今晚將出動偵測車以及偵測儀器，監測有無干擾訊息，若有將通知在地警方協助處理。