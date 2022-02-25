造橋坤輿掩埋場業主25日上午申請竹南地政事務所人員鑑界，苗栗縣警局布署警力防範意外。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場申請地政事務所鑑界

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場抗爭對峙局面懸宕未決，25日上午，坤輿公司申請地政機關鑑界，抗爭民眾所搭建帳篷及部分路障，因位在私人土地內，抗爭民眾隨即自行拆除搬移，坤輿公司人員並當場要求公路總局拆遷違法占用道路的路障，但公路總局官員以本案是抗爭事件，權責在苗栗縣政府，坤輿公司將再行文縣府請求排除。

造橋坤輿掩埋場抗爭事件持續對峙，抗爭民眾占據坤輿公司大門口，設置路障、帳篷及神明桌，坤輿公司因而向竹南地政事務所申請土地鑑界，針對場區大門部分地號816、815兩筆土地鑑界，並主張反坤輿自救會強佔坤輿公司經理王亞綺私人土地，妨礙權利行使，釐清強佔範圍，並請竹南分局協助清除強佔界內的自救會相關設備及路障，還地於民，坤輿公司並請來律師到場陪同鑑界及相關事宜。

造橋坤輿掩埋場業主25日上午申請竹南地政事務所人員鑑界，畫出既成道路範圍。（謝明俊攝）

反坤輿自救會人員自行拆除占用私人土地部分帳篷。（謝明俊攝）

25日上午8點多，地政人員抵達現場，除了警方外，縣府環保局、工商發展處以及公路總局工2段人員都到場會勘。經過地政人員完成鑑界，釘定界椿，坤輿公司雇用的施工隊先行搬移抗爭民眾堆置的改路牌等路障，反坤輿自救會成員見狀自行拆除帳篷，淨空占用私人土地部分。

地政人員經丈量鑑界，將即成道範圍畫出後，王亞綺當場要求公路總局官員排除占用道路物品，但是公路總局官員回覆，反坤輿自救會人員所占用道路，已屬抗爭使用，權責機關屬於苗栗縣政府。場方將另行具文向苗栗縣政府請求排除。

造橋坤輿掩埋場業主25日上午申請竹南地政事務所人員鑑界，並隨即釘上界椿。（謝明俊攝）

反坤輿自救會對此則回應，自救會一年多前就主張，請坤輿公司申請鑑界，屬於私人土地的部分，鄉親們無意使用，鑑界後，清楚坤輿公司的土地範圍與邊界，可避免發生爭議。而今天坤輿公司申請鑑界，足以證明週邊土地為坤輿所有並使用，苗栗縣政府主管機關應該硬起來，要求坤輿公司所使用的土地面積，皆應納入興辦事業計畫與設置許可。

反坤輿自救會成員長期在場區大門口埋鍋造飯。（謝明俊攝）