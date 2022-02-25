（台南場洋桔梗花實驗場地。圖／台南場提供）

洋桔梗是近年來產業快速成長的花卉，因為它的花色繁多艷麗，在室內瓶插觀賞壽命長，深受市場歡迎，除了在冬季大量外銷日本之外，國人對於這種如同玫瑰的花卉也非常喜歡。

因此，農委會台南區農業改良場致力於洋桔梗的栽培技術改進，輔導農民種植及外銷時所遇到的困難，包括土壤連作障礙的處理方法，精進洋桔梗栽培品質以及外銷保鮮處理技術之開發，生產高品質的洋桔梗供應海內外市場，不僅增加農民收益，市場更有美麗的洋桔梗可豐富大家的生活。

台南場轄區之雲林虎尾、嘉義新港及台南麻豆將軍等地是台灣洋桔梗的重要產地，2020年栽培面積共54公頃，佔全國總面積的二分之一。洋桔梗以切花供應市場，是我國的主要外銷花卉之一，佔日本進口數量的九成以上。

台南場指出，近兩年因國際空運成本提高，外銷多改用運輸期間較長的海運，該場開發之高糖保鮮劑處理可提供長時間運輸所需之養分以維持外銷品質，農民栽培時最常面臨的連作障礙，該場以簡易型日光加熱土壤處理法可克服此問題，推廣滴灌節水管理法可增進洋桔梗開花期的品質，以上技術本場辦理觀摩會推廣，對產業之發展具有直接助益。

台南場表示，洋桔梗花形優美，花色眾多，還有白底紫邊、白底粉邊或紅邊之雙色花，漸層色花的品種出現，這類花色是其它花卉少見的特性；洋桔梗的另一特點是切花吸水性佳，瓶插壽命長，只要發育完全的花蕾均能順利開花，不論是送禮祝福還是居家利用都非常適合，高品質的洋桔梗搭配春天的幸福氛圍。