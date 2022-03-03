受全台今（3日）大停電影響，南部多家連鎖百貨暫停營業，直到下午才陸續恢復供電、開門營業。其中新光三越「台南西門店」已於15:20恢復營業，「台南中山店」於15:00恢復營業，高雄全新Outlets「 Skmpark」也於16:30開店營業，全台新光三越各店皆已復電。

遠百旗下遠企購物中心、台南大遠百也恢復營業；遠東SOGO百貨全台也正常營業中。