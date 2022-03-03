全台大停電 南部百貨、高雄Skmpark皆已恢復營業 19:442022/03/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄SkmPark今（3日）下午16:30已恢復正常營業。（SkmPark提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受全台今（3日）大停電影響，南部多家連鎖百貨暫停營業，直到下午才陸續恢復供電、開門營業。其中新光三越「台南西門店」已於15:20恢復營業，「台南中山店」於15:00恢復營業，高雄全新Outlets「 Skmpark」也於16:30開店營業，全台新光三越各店皆已復電。 遠百旗下遠企購物中心、台南大遠百也恢復營業；遠東SOGO百貨全台也正常營業中。 全台停電衝擊 新光三越三多店、高雄遠東SOGO中午恢復營業 台電卸載部分電力 台南13區停電共計6萬戶受影響 #停電 #營業 #百貨 #台南 #Skmpark 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏開戰中全台竟大停電 國安高層急查 疑台南龍崎超高壓變電所故障 09:522022/03/03 政治 百貨搶婚禮商機 採買拍婚紗一條龍 04:102022/03/03 時尚消費 可成台南市廠區供電降壓已恢復 不影響出貨 17:492022/03/03 財經 全台大停電 1290台ATM、11家分行還在停擺 18:122022/03/03 財經 臺南國際綠色產業展 9月登場 04:102022/03/03 產業特刊 303大停電 南科高雄園區20多家廠商受衝擊 15:102022/03/03 財經 303大跳電！行動通訊受影響 2縣市最嚴重 11:432022/03/03 財經 瑪莎惡煞翻版？ 保時捷男不爽代駕太貴 斷司機小指狂開車繞圈 09:472022/03/03 社會 要擺脫印刷本業虧損 太普高轉型房產 15:392022/03/02 財經 全台僅存 台南卸鹽台爭取修復 04:102022/03/03 地方新聞 台南市府：「這類用地」供公設使用免土增稅 17:132022/03/03 區域情報-台南 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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