俄烏局勢惡化，牽動全球股市表現。調查顯示，俄烏戰火愈演愈烈，市場避險情緒升溫，美國散戶拋售科技股的同時，也搶進避險資產黃金ETF，以及追蹤恐慌指數VIX的ETF。

商業內幕報導，金融分析公司萬達研究（Vanda Research ）報告指出，隨著俄烏衝突惡化，散戶資金大舉搶進黃金ETF，單周流入金額創下自疫情爆發以來紀錄；周四（24日）金價一度跳升至每盎司約1970美元，創近一年半以來新高，目前回落至約1909美元。

除此之外，散戶也買進追蹤恐慌指數VIX的ETF，同時放空科技股，「矚目的焦點已從Fed升息預期，轉移至俄烏戰火」。研究稱，散戶搶進標的有2倍做多恐慌指數型ETF的UVXY，以及3倍放空那斯達克指數型ETF的SQQQ。

萬達研究人員亞基尼（Marco Iachini ）和皮耶朗托尼（Giacomo Pierantoni）在報告中指出，「隨著俄烏局勢愈發惡化，投資人逐漸將目光從Fed升息對市場的影響，轉向俄烏地緣政治風險」。

俄烏戰火引全球股市動盪，美股自16日起連續5個交易日下跌，道瓊工業指數跌逾1800點，昨日盤中一度大跌超過800點，直至尾盤戲劇性V轉，小漲0.2%收紅。受戰火影響，周四油價一度飆破每桶100美元以上，為2014年以來新高；而有「數位黃金」之稱的避險資產，也一度跌破36000美元。