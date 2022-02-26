2月15日，藥華藥公布德國最終裁定結果，困擾公司1年多的48億元賠償，確定無須支付。只不過，訴訟發展的過程，對公司發展造成不少影響，對小股東的權益也帶來衝擊。

從去年11月中取得美國藥證，近期又反轉跨國訴訟結果，免賠48億元賠償金，藥華醫藥（簡稱藥華藥）可說是進入成立22年以來，發展前景最樂觀的時刻。然而，與歐洲合作夥伴AOP的紛爭並未隨賠償金終判告終，而且因短期內多次發動私募也引起小股東的不諒解，藥華藥的下一步依舊話題性十足。

2月15日，藥華藥公布德國傳來的消息，德國聯邦最高法院以終局確定裁定，藥華藥歐洲合作夥伴AOP公司所要求的賠償與利息，無須支付。這個結果，讓藥華藥執行長林國鐘直言：「正義偶爾遲到，但一定會到。」此外，為了同步迎接美國市場的成長，林國鐘也著手準備新一輪的私募；若成真，這將是藥華藥2019年底以來的第5次私募。

只不過，多次實施私募的作法，已讓市場熱議，擔憂損及小股東權益。尤其去年11月中，藥華藥取得美國藥證，隨即在12月發動兩次私募，讓看好公司前景的小股東無緣參與。甚至去年12月13日，私募價格177元，當時股價約在390元，中間價差之大，更讓小股東不諒解。

受糾紛拖累 仍列全額交割股

自2019年以來，藥華藥4次私募，總計增加3.56億元的股本，是2019年底資本額21.94億元的16.24％。面對股東的擔憂，林國鐘坦言背後有著公司經營的難處，特別是難以使用公開募資的方式籌資。

林國鐘以2019年、2020年兩次私募說明，「那時候，大家都覺得我們要倒掉了。」市場看壞藥華藥發展的氛圍，讓公司想透過公募籌資也是困難重重。至於去年12月的兩次募資，林國鐘強調，是為了維持到今年年中的營運所需，「因為美國營收，大約年中就會出來。」然而，去年被打入全額交割股，讓藥華藥想要走公募方式籌資，緩不濟急。

翻閱法條，根據《發行人募集與發行有價證券處理準則》（簡稱《募發準則》）第八條，因「內部控制制度」執行有「重大缺失者」，金管會對公募申請「得退回其案件」。去年被證券櫃枱買賣中心處分打為全額交割股後，藥華藥認為實務上難以取得主管機關許可，為了快速取得足夠資金，才找上原始股東持續投資。