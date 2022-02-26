在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭首都基輔之際，烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）呼籲蘋果執行長庫克，停止對俄羅斯供應產品，並切斷俄國App Store的連結。他希望藉由蘋果的封鎖行動，激起俄國年輕人反抗軍方無恥的侵略行為。

據科技媒體《CNET》報導，費多羅夫26日在推特上傳一封寫給庫克的信件，他呼籲庫克停止向俄羅斯聯邦提供蘋果服務和產品，包括封鎖進入App Store的連結。他認為，在2022年，現代尖端科技或許是對付坦克、火箭砲和導彈的最佳管道。

費多羅夫指出，對蘋果產品的封鎖行動，或能激起俄國年輕人反抗軍方無恥的侵略行為。

這是烏克蘭首次正式要求科技公司對俄羅斯入侵採取行動。

庫克25日稍早在推特上回應，「我對烏克蘭局勢深感憂心。蘋果在當地團隊竭盡所能，為人道主義工作提供支援，我也關切目前身處險境的人們，並加入所有呼籲和平的行列。」

據了解，蘋果在俄羅斯只有1家線上商店，銷售iPhone、Macs、iPad、AirPods等商品，同時也販賣軟體和服務，並提供俄羅斯版本的App Store。