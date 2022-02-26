台南市下營區公所26日邀相關單位及地方民眾舉辦碩鼎公司試運轉說明會。（劉秀芬攝）

台南下營區設掩埋場案，碩鼎公司經過多次變更營業內容與審查，廠房於去年11月完成設置，26日於地方舉行試運轉座談會，台南市環保局表示，碩鼎下營掩埋場收受的廢棄物由最初的12項減至為2項，不會再增加。為做好監督，也將要求碩鼎裝設24小時監視系統並上傳網路，供民眾隨時監督。

台南市下營區公所邀集台南市議員陳秋宏、尤榮智及地方人士代表70多人參加說明會，並全程錄影直播，有鄉親表示，這個案子實在拖太久了，如果能在兼顧環保與環境安全情況下，不反對設置，但對掩埋方式、年限希望能有更多資訊。

議員尤榮智表示，廠商應與地方共榮，希望提高回饋金，廠商也有善意回應，同意研擬提供每里為20萬元。立委陳秋宏則說，此說明會根本是為應付規定而開，廠商也無準備說明資料。

環保局表示，碩鼎公司已取得環保局核准之廢棄物處理機構同意設置文件，目前是依「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第10條規定提報試運轉計畫，環保局邀集學者專家進行專業、技術審查，已歷經2次審查會，需待確認其污染防治等措施合於法令規範及環工學理後，才可同意試運轉。

環保局強調，對該案秉持一切依法審慎審理，碩鼎公司申請試運轉，環保局倘核准營運，試運轉過程須經嚴格監測、全數符合環保法規才有機會進入下一階段。

環保局表示，會依碩鼎公司在興辦業計畫裡自行承諾事項之收受廢棄物範圍，要求廢棄物收受來源暫以下營區為限。座談會各方的意見，環保局將於彙整後納入未來監督之参考。