楊姓男子2018年間點了一名酒店小姐至汽車旅館陪酒，酒店小姐在過程中吸食笑氣睡著，卻在醒來之際，發現楊男跨坐在她的身上性侵，隨後在友人的陪伴下前往報警。案經上訴，高等法院維持原判，依妨害性自主罪判其3年6月徒刑。

判決書指出，楊男曾於2018年4月間點女子（小花）陪酒，同年5月間楊男在此請小花來汽車旅館坐檯，小花到場後發現還有林男及其女友在場，過程中楊男不停向小花說「想幹妳」，小花本打算離去，最後因林男安撫而留下。

檢警調查，小花在陪酒的過程中服用了梅片與笑氣，因體力不支而不小心睡著，豈料，小花睡到一半因周邊動靜驚醒，睜眼才發現楊男坐在她身上，並強行內射1次，事後小花在友人的協助下，錄下與楊男理論的對話作為證據，並前往醫院驗傷再報警處理，全案才首次曝光。

對此，楊男承認有聯繫小花坐檯，但否認有做出乘機性交、強制性交的行為，楊男辯稱，他當日是正常的與小花親吻、擁抱與性交，過程中小花完全沒拒絕，但事後小花卻指控他強姦。

案經上訴，高等法院法官重新勘驗證據，仍不採信楊男的說詞，認定楊男對睡著的被害人性交，經對方制止仍繼續侵犯屬實，原判決無違誤，駁回上訴，依強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可再上訴。

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