英國國防部今天表示，朝烏克蘭首都基輔進攻的俄軍，目前大部分距離基輔市中心約有30公里遠。
英國駁斥俄方自稱已經佔領烏克蘭東南部重要城市梅利托波爾（Melitopol）的報導，稱烏克蘭軍隊仍在全國各地頑強抗敵。
英國國防部在推特更新情資表示：「俄軍持續朝基輔推進，多數部隊目前距離市中心約30公里遠。」
「俄國目前尚未取得烏克蘭的制空權，這大幅限制了俄國空軍的戰力。俄軍的傷亡人數可能遠超過克里姆林宮所預料和公布的數字。」
俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）先前在關於入侵烏克蘭的第3天戰報指出，俄軍已「全面占領」梅利托波爾。
不過英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）說，英國不認為俄國已經占領梅利托波爾。
他在接受英國廣播公司（BBC）廣播節目訪問時說：「俄羅斯發動攻擊首日的所有目標都還在烏克蘭的掌握中…甚至俄國宣稱已占領梅利托波爾，我們都沒有看到足以證實俄方說法的證據。」
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