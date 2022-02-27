俄烏開戰，國際油價飆高破百美元，汽、柴油調幅備受關注。中油宣布，國內油量儲存充足，透過啟動油價平穩及調降貨物稅三機制，汽、柴油各吸收2.9元及3.4元；28日凌晨零時起，汽、柴油實際每公升各調漲0.5元及0.4元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.5元。

中油強調，國內所需的油源幾乎全從國外進口，但政府及中油已建立平穩機制，若95無鉛超過32.5元，超過部分將加大吸收漲幅的幅度到50%，持續協助穩定油價。

俄羅斯承認烏東分離區獨立且向烏克蘭展開軍事行動等因素影響，國際油價持續上漲；中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.61%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元。計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升再分別吸收0.7元。合計汽、柴油吸收0.7元及1.8元，國內汽、柴油實際每公升調漲0.5元及0.4元。

中油指出，本週依油價公式、政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.7元及1.8元均由中油吸收，累計111年至1月底止，中油共吸收4.69億元。