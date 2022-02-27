根據界面新聞引述國際文傳電訊社烏克蘭分社指出，烏克蘭國防部證實在當地時間26日，烏克蘭軍隊在霍斯托梅爾地區擊敗一支車臣特種部隊，其中一名車臣方面指揮官陣亡。烏克蘭國防部消息人士說明，烏克蘭國民警衛隊和特種部隊已經在處理剩餘的小型武器。

另外據大陸財聯社26日報導，俄羅斯車臣武裝力量約1.2萬名士兵在廣場上參加了動員大會，當天車臣領導人拉姆贊‧卡德羅夫稱目前有7萬人「準備為俄羅斯而戰」，這一直是一個軍事編隊，但當時還沒有向烏克蘭派兵。