新北市26歲陳姓男子規畫17日至20日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜路線，因突遇大雨，裝備全濕無法對外聯繫，所幸在紮營區發現救難隊餘留在山上的救命水及糧食，利用其物資維生5天，順利獲救。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名新北市26歲陳姓男子規畫17日至20日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜路線，但24日友人聯繫多日未果，驚覺出事，趕緊通報，所幸陳男利用救難隊餘留在山上的救命水及糧食維生，並順利獲救。

花蓮縣消防局24日下午17點9分許獲報指出，陳男規畫17日至20日攀登奇萊東稜路線，因友人24日聯繫多日未果才驚覺通知家屬報案求助。

消防局表示，由於陳男獨攀且登山期間均未與家人親友聯絡，無法得知確切位置，經用手機查址記錄、基地台訊號範圍及其在社群軟體留言時間，評估期體能狀況等資料研判可能位置，縮小搜救範圍。

消防局25日上午派遣2梯次10名搜救人員前往救援，第一梯次由4名警消及太管處巡山員等5人，搭乘直昇機降落於大理石營地後，趕往最後手機訊號可能位置搜索；第二梯次地面部隊則是1車5人由岳王亭登山口入山，沿陳男預計登山路線反向搜索，藉雙向救援提高救援速度。

所幸第二梯次帶隊官金皓在前往搜救當天上午11時許，於途中發現陳男正在下撤，經評估其生命徵象穩定，且無明顯外傷後，提供飲食補充體力，並護送他安全下山。

陳男向救難人員說，自己19日在帕托魯山紮營，全身裝備及手機通訊設備因大雨濕掉無法充電，讓他沒辦法對外聯絡，且無圖資可參考。20日走到研海林道3.8K處，因大雨持續看不清路線，且沿途均未發現標示綁帶，故在3.8K處紮營避雨保暖，並發現營地有水及乾糧，直至25日雨停後才繼續下撤。

金皓表示，去年同條路線救援任務時，空勤支援大量物資，當時把剩餘的水及糧食存留在研海林道3.8K處，沒想到這次發揮極大功能，且山區氣溫低，奇萊北峰還下雪，幸好陳男登山經驗豐富並分配剩餘食物，有糧食和水才能保持體能，延長在山區避難時間。

花蓮縣消防局局長林文瑞說，奇萊東稜縱走路段近年已有多次山難案件發生，加上此路線部分路段手機無法通訊，登山前務必了解路徑其中危險路段，並評估自身體能狀況，同時考量天候造成的風險，隨時與地面人員保持聯繫回報。