后里中科2車相撞 轎車撞飛翻覆卡邊坡1人受傷 16:492022/02/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市后里中科園區發生交通事故。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市后里中科園區后科路一段與馬場路口，27日下午發生交通事故，一台紅色小客車與銀色休旅車相撞，紅車側翻到路邊邊坡，銀車則停靠在快車道，這起事故造成一名男性肢體擦傷送豐原醫院，目前警方正在調查肇事原因。 低溫來襲又下雨 金門2車相撞1人受傷急送醫 嘉義汽修廠大火伴隨驚天爆炸聲 1人受傷送醫 #后里 #邊坡 #相撞 #兩車 #1人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國鐵路兩車對撞 釀1死14傷 12:412022/02/15 國際 板橋一家4口確診案 勤業眾信台北所3301人全採陰 16:082022/02/11 生活 228連假今登場 后里賞櫻、魯冰花順遊樂園 08:542022/02/26 寶島 基隆連日大雨山區邊坡坍方 槓子寮回收場遭埋沒 20:162022/02/23 生活 劍蘭種球進口檢疫新規上路 后里花農憂斷生計 19:022022/02/14 生活 花蓮台9線3死2傷重大車禍 轎車超車打水飄 撞路樹成廢鐵 12:252022/02/19 社會 中和公寓火警 緊急疏散4人 1人嗆傷送醫 16:582022/02/21 社會 奈及利亞油罐車與汽車相撞爆炸 釀17人死亡 02:352022/02/19 國際 同年同月同日生兩人開同品牌車相撞 安徽交警三連懵：沒抄錯吧 11:592022/02/15 兩岸 苗栗因應竹南家庭群聚 社區採檢611人 125人結果出爐 14:472022/02/16 生活 太有緣分！同款同色車相撞 兩駕駛竟是同年同月同日生 00:262022/02/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。