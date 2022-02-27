台中市后里中科園區后科路一段與馬場路口，27日下午發生交通事故，一台紅色小客車與銀色休旅車相撞，紅車側翻到路邊邊坡，銀車則停靠在快車道，這起事故造成一名男性肢體擦傷送豐原醫院，目前警方正在調查肇事原因。

低溫來襲又下雨 金門2車相撞1人受傷急送醫
嘉義汽修廠大火伴隨驚天爆炸聲 1人受傷送醫
#后里 #邊坡 #相撞 #兩車 #1人