虎年全球股市果然不平靜，美國公布元月ＣＰＩ七．五％，ＰＰＩ九．七％，創下一九八○年三月以來四十二年新高，這個數字讓大家意識到全球通膨壓力加重，下一個意識馬上想到美國Fed可能加快縮表及升息的腳步，美股開始出現回檔。

這兩周，俄羅斯、烏克蘭邊境的衝突再度占領媒體版面，雙方在緊繃僵持中，普丁宣布烏東明斯克等兩區獨立，引來美國強力制裁，全球金融市場動盪，跌勢加劇，美股也成了跌勢的重心，這也牽動全球股市作出同步的下修。

美股最慘的是生技股

美國股市在二○二一年表現出色，但到今年二月二十二日為止，美股開年呈現一個大的跌勢，道瓊已累積下跌二七四一．六九，跌幅七．五四％，標普五○○指數跌九．六八％，科技股更是跌勢重心，Nasdaq跌十四．四七％，前一○○家大型科技公司為主的Nasdaq一○○指數跌十五．○一％，這當中Nasdaq指數牽動科技股的未來，也會影響台股。

目前Nasdaq年線在一四五五四左右，各條均線下彎，且全跌破年線，離年線愈來愈遠，已走向死亡交叉的空頭排列，情勢險峻，這當中，以ＦＢ最慘烈，今年股價最高在三八四．三三美元，現在最慘剩下二○○．○六美元，已幾乎是腰斬等級。還有Tesla從一二三四．三美元跌到八二一．五三美元，市值也僅剩八二五○．三九億美元，這些大型科技公司市值大縮水，主要原因是在資金寬鬆時代，股價炒高，挾著未來成長的夢，股價奔馳，現在環境出現變數，資金可能回收，這些沒有息可配的科技股就跌得四腳朝天。

美國股市最慘的是生技股，今年已下跌十六．四三％，這當中最具代表性的個股是Moderna，股價在去年七、八月台灣疫情最吃緊的時候，一度大漲到四九七．四九美元，現在跌到一三八．一四美元，已下跌七二．二三％，Moderna大漲的時候，獲利數字仍不顯著，如今獲利大好，股價已跌了七成。

Moderna股價大漲，給生技股帶來很大想像空間，現在股價大跌，似乎也預告疫情可能逐漸走入尾聲，反而最近出現的很多像訂房的Booking.com等股價大漲，這是在期待解封的行情，這一陣子，在新藥官司勝訴的藥華藥股價又炒上三○○元，如果還原應有的獲利，反應三○倍本益比，ＥＰＳ應有十元，這個數字看何時兌現。幾年前浩鼎炒到七五五元的時候，我說浩鼎必須交出二○元左右的ＥＰＳ，看浩鼎何時能交出這個成績單，但這是二○一五年的事，已事隔七年，浩鼎的營業額還沒有出來，更談不上獲利，這是台灣炒作生技股的夢境，值得大家反思。

高息利股出現抗跌力道

等了這麼多年，看到今年生技股長聖宣布配息六元，令人眼睛為之一亮，長聖去年稅前賺三．八七億，每股稅前獲利六．三元，是幹細胞的公司，去年才上櫃，立刻可以把獲利回饋股東，這是很好的示範，未來投資生技股還可以從現金流的角度來審視，能夠創造現金流入的生技股可以列入優先觀察名單。

這一波全球股市的修正，我們來看一下，除了美股大幅向下修正外，費城半導體指數這一波跌十四．九五％，台灣的台積電在全球前十大市值大企業中，跌幅只有二．八三％，算是跌幅小的。值得一提的是台股跌幅最輕，如果只到二十一日，加權指數仍小漲二．六五，二十二日下挫二五二．二，今年跌二四三．五五，跌幅是一．三四％。在亞洲其他股市中，日經指數跌九．一％，南韓跌八．一三％，上證跌五．○一％，深圳跌九．二三％，香港恆生跌九．一二％，台股相對是表現最卓越的市場。

在跌勢中，我看到張錫說，「回檔是買點，也是石油的賣點」，這個話說得好，我和他的看法相近，台股在二○二一年淨利應在四．二兆上下，這個強大的獲利數字，預料會配出豐厚的股息，殖利率應有四．五％以上，在這個強大殖利率引導下，殖利率高的個股會出現抗跌力道。

除了張錫外，對股市很敏感的京城銀行董座戴誠志也說，台股要上二萬點要有二兆活水，不過他認為台股殖利率好，只要日均量維持四千億以上，台股要挑戰二萬不難，他說未來台股站在萬八以上的日子會比在萬八以下的日子多，這話很有哲理。（全文未完）

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