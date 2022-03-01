俄羅斯與烏克蘭展開停火談判，並有意繼續協商，激勵隔夜美股盤中反彈，惟投資人仍在觀望這場戰爭的局勢發展，終場美股主要指數漲跌互見，那斯達克一枝獨秀、終場以小漲0.41%做收。周二香港股市仍然陷入震盪，目前微跌38.19點或0.17%，報22674.83點，盤中一度上揚百點，也曾下挫近百點。國企股跌目前0.1%，報8015.54點。

稍早前公布的中國2月製造業PMI為50.2%，仍維持擴張狀態。

恆生科技股小漲0.26%，汽車之家漲5%，漲幅領先；攜程集團跌4%，表現最疲弱。

美國電動車大廠特斯拉隔夜股價大漲逾7%，新能源車類股強勢表態，比亞迪漲3.6%，理想汽車ADR走高，帶動在港股價急漲12.4%，小鵬汽車漲近6%。

信義玻璃去年獲利成長近8成，激勵股價漲近5%。旗下信義光能去年獲利成長8%，股價上漲近3%。信義能源上漲近5%。

俄鋁股價重挫逾11%，該公司宣布暫時關閉位於烏克蘭尼古拉耶夫市（Nikolaev）的氧化鋁冶煉廠。