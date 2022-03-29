消息面：

1.德國經濟暨能源部長Robert Habeck表示，G7成員國拒絕接受俄羅斯提出以盧布支付能源交易的要求。

2.美國總統拜登周一公布規模達5.8兆美元的2023財政年度總預算案，其重點包括對超級富豪或企業提高稅負、提高企業庫藏股限制、大舉擴張軍防支出，以及提高社會安全支出等。該預算案仍需由國會表決通過。拜登提出的新年度軍防支出將達到7730億美元，創歷史新高。

3.美國貿易官員宣布將對馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨4個東南亞國家輸入美國的太陽能板展開調查，以確定是否對其加徵關稅。根據美國商務部網站公布的資訊，加州太陽能板製造商Auxin指控該4個東南亞國家的部分工廠是由中國企業所成立，目的是為了規避美國對中國太陽能板課徵的傾銷稅。

4.美國財政部提出新機制，以確保企業稅率至少達到15%，落實去年在經合組織（OECD）推動下，全球136個國家所達成的協議。

5.標普全球副主席Daniel Yergin表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄國祭出大規模的嚴厲制裁，這將使俄國在能源市場的主導地位受到重創，而美國將成為全球最大的液化天然氣（LNG）供應國。上周五美國與歐盟達成協議，美國今年向歐盟供應的液化天然氣將至少達到150億立方公尺。

6.美國商務部公布，2月商品貿易逆差從1月份的1076億美元縮小至1066億美元，略高於市場預估的逆差1063億美元。2月商品出口增至1572億美元，進口增至2637億美元。

7.上海宣布分兩批封城，引發燃油需求將大幅下滑的疑慮，周一紐約期油大跌7.94美元或7%，收在每桶105.96美元。倫敦布蘭特期油收跌8.17美元或6.8%，為每桶112.48美元。周二亞洲市場國際油價持續走跌。合稱OPEC+的石油輸出國組織與減產盟國將於周四舉行例會討論5月產量，將成為市場關注焦點。媒體報導OPEC+成員普遍同意維持漸進式恢復產量的計畫不變，5月估每日增產43.2萬桶。

8.投資人預期聯準會將在5月升息50基點，債市再度湧現賣壓，周一美國5年期公債殖利率上揚至2.6361%，但30年期債息微跌近1個基點，報2.6004%，導致債息曲線出現「倒掛」，這是2006年3月以來，美國30年期債息首次低於5年期債息，引發美國經濟可能陷入衰退的擔憂。美國10年期指標公債殖利率漲破2.5%，創下3年新高。市場最關注的10年期與2年期債息差仍然處於正值。

9.市場普遍預期聯準會將加快升息速度加上美國債息上揚，給美元帶來提振，而日本央行仍然堅持寬鬆貨幣政策不變，周一美元兌日圓一度升至近7年新高。紐約尾盤ICE美元指數上漲0.313%，報99.158，盤中一度站上兩周新高。尾盤美元兌日圓上漲1.34%，報123.715日圓，盤中一度強升2.5%，創下2020年3月以來最大單日漲幅，早前漲破125日圓大關，創下近7年新高。為了壓低日本債息，日銀周一宣布實施無限量購債措施。

10.美國債息和美元走高，以及市場對俄烏停火談判抱持樂觀看法，周一紐約期金收跌0.7%，為每盎司1939.8美元。鈀金跌4.5%，報每盎司2231.24美元，盤中一度重挫8%，並創下1月25日以來最低價。其他貴金屬方面，銀價跌2.1%，報每盎司24.97美元。鉑金跌1.7%，為每盎司985.04美元。